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10:17, 18 апреля 2023Мир

Блинкен в заявлении про Хиросиму и Нагасаки не принес извинений за бомбардировки

News Unrolled: Блинкен в заявлении про Хиросиму и Нагасаки не уточнил, кто бомбил Японию

Фото: ZHANG Xiaoyu / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя разрушения Хиросимы и Нагасаки, назвал их беспрецедентными, однако не принес извинений за бомбардировки. Его заявление приводит портал News Unrolled.

Политик уточнил, что страны G7 остаются приверженными повышению усилий по разоружению с целью построения более безопасного мира. «Это будет затронуто и на высшем уровне на встрече в Хиросиме, которая вместе с Нагасаки является мощнейшим напоминанием о беспрецедентных разрушениях и безмерном человеческом страдании, которые люди Японии познали в результате атомных бомбардировок 1945 года», — подчеркнул он.

Затем журналист отметил, что многие жители Хиросимы и Нагасаки призывали к визиту глав государств G7, включая США. Он попросил госсекретаря США прокомментировать эту информацию. Однако Блинкен в своей речи «не упомянул, кто именно бомбил японские города, и не принес извинений», утверждается в материале.

В 1945 году 6 и 9 августа военные США сбросили атомные бомбы на города Хиросима и Нагасаки. В результате этого в Хиросиме погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки — 74 тысячи. Большинство из них были мирными жителями.

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Варвара Кошечкина
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