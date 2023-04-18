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23:13, 18 апреля 2023Мир

В Белом доме прокомментировали заявления главы МИД Бразилии по Украине

Пресс-секретарь Карин Жан-Пьер: Белый дом поразил тон высказываний МИД Бразилии по Украине

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Вашингтон поражен тоном высказываний руководства Бразилии по Украине и не считает их отражением нейтральной позиции по этому вопросу. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, пишет ТАСС.

Она уточнила, что американская сторона была поражена тоном пресс-конференции министра иностранных дел Бразилии Мауру Виэйры в понедельник, 17 апреля. Политик прокомментировала заявления президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы и его окружения по ситуации вокруг Украины.

«Это не был тон нейтральности, он намекал на то, что Соединенные Штаты и Европа не заинтересованы в мире, или на то, что мы делим ответственность за войну», — высказалась она.

Ранее Луис Инасиу Лула да Силва обвинил США в подогревании конфликта на Украине и призвал Вашингтон перейти к поиску мирного урегулирования.

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Марина Совина
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