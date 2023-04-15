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08:25, 15 апреля 2023Мир

Президент Бразилии обвинил США в «подогревании» конфликта на Украине

Президент Бразилии Лула да Силва обвинил США в «подогревании» конфликта на Украине
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Ueslei Marcelino / Reuters

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва обвинил США в подогревании конфликта на Украине и призвал Вашингтон перейти к поиску мирного урегулирования. Своим мнением он поделился в ходе общения с журналистами перед вылетом из Пекина, передает ТАСС.

Лула да Силва отметил, что, если Евросоюз также начнет говорить о мирном решении, президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский поймут, что «все хотят мира».

По словам бразильского лидера, текущий конфликт стран-соседей сопоставим с «семейной ссорой». Политик отметил важность поиска государств, которые наряду с Китаем и Бразилией готовы стать посредниками в переговорах Москвы и Киева.

Ранее Лула да Силва заявил, что статус Крыма «возможно, не подлежит обсуждению», а президент Украины Владимир Зеленский «не может хотеть всего, что ему угодно». Кроме того, президент Бразилии осудил позицию Запада по Украине, раскритиковав быстрое вступление США и ЕС в конфликт.

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Марина Совина
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