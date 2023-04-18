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16:01, 18 апреля 2023Бывший СССР

Появилось видео избиения украинского срочника

VESTI опубликовал видео, на котором украинский офицер избил срочника в Ивано-Франковске

В Ивано-Франковске украинский офицер избил срочника. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал VESTI.

Уточняется, что на записи можно увидеть старшего лейтенанта Ярему, который служит в подразделении в составе Западного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины.

«Ярема "ставит на место" служащего. Причина конфликта пока неизвестна», — сказано в публикации. На видео офицер наносит удары кулаками по туловищу солдата, а затем толкает его на стол. При этом срочник решил не отбиваться.

Ранее младший лейтенант украинской армии Виктор Витусевич избил солдата. Согласно заявлению Государственного бюро расследований Украины, он предстанет перед судом. Военного обвинили в применении насилия в отношении подчиненного, ему грозит до 12 лет заключения. Витусевич признал вину и был отстранен от занимаемой должности.

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Кристина Есикова
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