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10:24, 5 апреля 2023Бывший СССР

Избивший солдата офицер ВСУ предстанет перед судом

ГБР Украины: избивший подчиненного офицер ВСУ Витусевич предстанет перед судом

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Избивший солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Житомирской области младший лейтенант Виктор Витусевич предстанет перед судом, сообщило Государственное бюро расследований (ГБР) страны в Telegram.

«Он обвиняется в применении насилия в отношении подчиненного, совершенное в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет», — говорится в публикации.

Уточняется, что ГБР завершило досудебное расследование, обвинительный акт направлен в суд. Витусевич признал вину и был отстранен от занимаемой должности.

Ранее в сети распространилось видео, на котором младший лейтенант избивает военнослужащего, ударяя его ногой в живот. Вскоре Витусевич записал иное видео — с извинениями. Затем появилось обращение от пострадавшего украинского солдата, который объяснил случившееся шуткой.

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Алевтина Запольская
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