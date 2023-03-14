Избитый офицером ВСУ украинский солдат объяснил случившееся шуткой

Избитый украинским офицером Виктором Витусевичем солдат ВСУ объяснил случившееся шуткой

Украинский солдат, которого в Житомирской области избил ногами лейтенант Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Витусевич, объяснил причины случившегося. Об этом он высказался в опубликованном в сети видеообращении, сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua».

Солдат попросил, чтобы офицера «никто не гнобил». Он заверил, что инцидент с избиением был шуткой, а командир учебного центра просто продемонстрировал на нем силовой прием.

Ранее в сети распространилось видео, на котором Витусевич избивает военнослужащего, ударяя его ногой в живот. Тогда отмечалось, что предполагаемой причиной рукоприкладства стало употребление солдатом алкоголя. Впоследствии офицер признал свою вину и записал видео с извинениями.