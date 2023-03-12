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13:19, 12 марта 2023Бывший СССР

В Житомирской области офицер ВСУ избил ногами солдата

В Житомирской области офицер ВСУ Виталий Витусевич жестоко избил срочника

Кадр: Telegram-канал «Политика Страны»

В Житомирской области офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) избил ногами солдата. Момент избиения попал на видео, его опубликовали в Telegram-канале «Политика страны».

Издание уточняет, что офицер, попавший на запись, — это лейтенант Виктор Витусевич, командир учебного центра. На видео попал момент, когда он ударяет военнослужащего ногой в живот. Отмечается, что предполагаемая причина избиения — употребление алкоголя солдатом.

После инцидента Витусевич признал вину и записал видео с извинениями. При этом он подчеркнул, что в армии сохранится отрицательное отношение к употреблению алкоголя.

Ранее вернувшийся из украинского плена солдат Вооруженных сил России Александр Блошенко заявил, что украинские надсмотрщики пытали его током. По его словам, в плену его избивали, топили и били резиновой дубинкой, а также заставляли его мать провести политическую акцию в Москве.

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Виктория Кондратьева
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