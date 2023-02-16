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02:28, 16 февраля 2023Россия

Вернувшийся из плена солдат рассказал о пытках током в украинском плену

Российский солдат Блошенко сообщил о пытках током и избиениях в украинском плену

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Вернувшийся из украинского плена солдат Вооруженных сил России Александр Блошенко заявил, что украинские надсмотрщики пытали его током. Об этом он рассказал РИА Новости.

По словам солдата, в плену его избивали, топили и били резиновой дубинкой. «Когда (потом) перевезли в другое место, там был тапик электрический», — заявил собеседник агентства.

Помимо этого, надсмотрщики под угрозой расправы с ним заставляли мать Блошенко провести политическую акцию в Москве. «Маме звонили с моего телефона. И сказали, чтобы она вышла на Красную площадь с плакатом...», — сообщил солдат.

Ранее вернувшийся из зоны специальной военной операции (СВО) солдат Алексей Лукоянов рассказал об избиениях и пытках в украинском плену. По его словам, солдаты Вооруженных сил Украины требовали от него выступить на камеру с призывом к россиянам выходить на митинги и остановить СВО.

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Марина Совина
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