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17:14, 18 января 2023Россия

Российский солдат рассказал о пытках в украинском плену в начале СВО

Российский солдат Лукоянов рассказал об избиениях и пытках в украинском плену

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Российские военные, попавшие в плен в начале специальной военной операции (СВО), подвергались изощренным издевательствам со стороны служащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в рамках спецпроекта «Трибунал. Пытки российских военнопленных» рассказал солдат Алексей Лукоянов, вернувшийся из зоны СВО.

Отмечается, что три солдата ВСУ взяли его в плен в начале марта 2022 года. Автомобиль украинских военных выехал ему навстречу по дороге в Россию. «Они сразу посадили меня на колени, сняли бронежилет, рюкзак, замотали руки скотчем, запихнули в багажник», — поделился воспоминанием Лукоянов.

Он добавил, что солдаты ВСУ требовали от него выступить на камеру с призывом к россиянам выходить на митинги и остановить СВО.

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По словам Лукоянова, в течение двух ночей после задержания солдаты ВСУ жестоко его избивали, надев при этом наручники. «Они прыгали на наручниках, руками, ногами били, обзывали», — уточнил военный.

Российские офицеры, по его словам, подвергались еще более жестким издевательствам. «У нас был один раненый, и ему, получается, прямую кишку достали наружу, и он не мог сидеть», — рассказал Лукоянов, ссылаясь на слова старшего лейтенанта — командира роты материального обеспечения.

Ранее об отношении солдат ВСУ к российским военным в начале СВО сообщил российский сержант-медик Даниил Пшеничный. Он заявил, что конвоиры, возившие российских солдат на допрос, могли ударить их по голове за незнание украинского языка или за нежелание петь гимн.

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Варвара Кошечкина
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