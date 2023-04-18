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21:36, 18 апреля 2023Мир

В США троих россиян обвинили во «вредоносном влиянии»

Минюст США обвинил троих россиян и четырех американцев во «вредоносном влиянии»

Фото: Pixabay

Министерство юстиции США предъявило обвинения трем россиянам и четырем американцам в проведении многолетней кампании по «вредоносному влиянию». Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Четверым гражданам США и троим гражданам РФ предъявлено обвинение в том, что они работали от имени российского правительства совместно с ФСБ в рамках многолетней кампании по иностранному влиянию», — говорится в сообщении американского Минюста.

По данным ведомства, россиянин Александр Ионов якобы использовал свое Российское антиглобалистское движение для проведения кампаний по влиянию, которое контролировалось сотрудниками ФСБ Алексеем Суходоловым и Егором Поповым. Их обвиняют в том, что они пытались оказать влияние на выборы в США путем тайного финансирования политической кампании одного из кандидатов на местных выборах в штате Флорида.

Помимо этого, указывает Минюст, в округе Колумбия гражданке России Наталье Бурлиновой предъявили обвинение в том, что она якобы находилась в сговоре с сотрудником ФСБ, работая в США в качестве незарегистрированного иностранного агента.

Ранее стало известно, что лидер США Джо Байден планирует объявить о выдвижении своей кандидатуры на второй президентский срок 25 апреля, спустя четыре года после того, как впервые баллотировался на этот пост.

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Марина Совина
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