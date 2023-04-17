В США назвали дату выдвижения Байдена на второй срок

NYT: президент США Джо Байден объявит о выдвижении на второй срок 25 апреля

Президент США Джо Байден объявит о выдвижении своей кандидатуры на второй срок 25 апреля, спустя четыре года после того, как впервые баллотировался на этот пост. Об этом сообщает The New York Times.

По данным газеты, ранее команда Байдена рассматривала перенос официального заявление на начало лета 2023 года. Однако сейчас все активнее обсуждается идея видеообращения 25 апреля — четвертую годовщину начала предвыборной кампании 2020 года.