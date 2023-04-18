Блогерша назвала неуместные вещи в весеннем гардеробе

Блогерша Антония Хайэм назвала кеды Converse и джинсовые юбки неуместными весной 2023 года

Модная блогерша Антония Хайэм назвала неуместные вещи в весеннем гардеробе в 2023 году. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает более 254 тысяч подписчиков.

Чтобы не выглядеть безвкусно в текущем сезоне, инфлюэнсерша призвала отказаться от популярных у многих знаменитостей кедов марки Converse. Кроме того, она посоветовала не составлять образы с плиссированными мини-юбками, а также джинсовыми юбками и шортами, поскольку данные изделия смотрятся неэлегантно.

В то же время, по словам Хайэм, испортить внешний вид способны массивные лоферы и бейсболки, которые она также порекомендовала исключить из списка покупок.

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