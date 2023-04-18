Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:25, 18 апреля 2023Ценности

Блогерша назвала неуместные вещи в весеннем гардеробе

Блогерша Антония Хайэм назвала кеды Converse и джинсовые юбки неуместными весной 2023 года

Фото: Unsplash

Модная блогерша Антония Хайэм назвала неуместные вещи в весеннем гардеробе в 2023 году. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает более 254 тысяч подписчиков.

Чтобы не выглядеть безвкусно в текущем сезоне, инфлюэнсерша призвала отказаться от популярных у многих знаменитостей кедов марки Converse. Кроме того, она посоветовала не составлять образы с плиссированными мини-юбками, а также джинсовыми юбками и шортами, поскольку данные изделия смотрятся неэлегантно.

В то же время, по словам Хайэм, испортить внешний вид способны массивные лоферы и бейсболки, которые она также порекомендовала исключить из списка покупок.

Ранее российский стилист Александр Рогов назвал вечно модную одежду. По словам эксперта в сфере стиля, актуальность сохранят такие предметы гардероба, как твидовый жакет марки Chanel, пальто teddy bear Max Mara, плащ Burberry, кожаная куртка Acne и поло Lacoste.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гостева
Обсудить
Последние новости
Песков раскрыл детали поездки Путина в зону СВО
Стала известна причина вызова посла Британии в МИД России
В Херсонской области уничтожили заминированные ВСУ тайники с боеприпасами
Израильский министр получил письмо со свастикой в день памяти жертв Холокоста
Избитая в Турции россиянка пожаловалась на безразличие руководства отеля
Росавиация подтвердила опасное сближение самолета Минобороны с бизнес-джетом
Блогерша назвала неуместные вещи в весеннем гардеробе
«Газпром» признал успешное прохождение отопительного сезона Европой
Пашиняна допросили по делу о предательстве
Главным режиссером Театра имени Вахтангова назначили Анатолия Шульева
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.