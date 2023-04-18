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22:38, 18 апреля 2023Мир

Турция и Украина обсудили шаги по бесперебойной работе зерновой сделки

Турция и Украина обсудили шаги по бесперебойной и непрерывной работе зерновой сделки

Фото: Pixabay

Министерство национальной обороны Турции рассказало, что глава ведомства Хулуси Акар провел встречу с министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым, в ходе который обсуждались шаги по бесперебойной работе зерновой сделки. Об этом сообщается на сайте министерства.

«В ходе встречи состоялся обмен мнениями о шагах, которые необходимо предпринять для бесперебойного и непрерывного продолжения зерновой инициативы», — сказано в сообщении ведомства. Отмечается, что благодаря имеющимся договоренностям с помощью 903 судов в нуждающиеся страны было перевезено 28,3 миллиона тонн зерна.

Акар отметил, что важно незамедлительно добиться прекращения военных действий на территории Украины и установления мира в регионе.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя в письме замгенсека организации Мартину Гриффитсу и генсеку конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекке Гринспан заявил, что Россия рассмотрит возможность продления «продуктовой» сделки через 60 дней при условии исполнения требований Москвы.

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Марина Совина
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