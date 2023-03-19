Россия назвала условия продления зерновой сделки

Постпред Небензя: продление зерновой сделки зависит от исполнения требований России

Россия рассмотрит возможность продления «продуктовой» сделки через 60 дней при условии исполнения требований Москвы. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя в письме замгенсеку организации Мартину Гриффитсу и генсеку конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекке Гринспан, передает РИА Новости.

Россия не против продления черноморской зерновой инициативы до 18 мая, отметил Небензя, однако ее дальнейшая судьба будет зависеть от ощутимого прогресса в исполнении меморандума о взаимопонимании между Россией и Секретариатом ООН по содействию в продвижении российского продовольствия и удобрений на глобальные рынки.

В письме Небензя озвучил условия продления зерновой сделки, в частности, подключение Россельхозбанка к системе SWIFT, возобновление поставок сельскохозяйственной техники в Россию, снятие ограничений для российских грузовых кораблей, аммиачного трубопровода «Тольятти-Одесса», восстановление деятельности российских компаний, занимающихся производством удобрений.

Продление зерновой сделки

18 марта представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что соглашение продлено на 60 дней.

Россия уведомила всех участников, что сделка продлена на 60 дней Мария Захарова официальный представитель МИД России

Ранее о продлении сделки сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он не обозначил сроки продления, однако телеканал Habertürk сообщил, что сделка продлена на 120 дней. Такие же сроки обозначил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

По словам заместителя постоянного представителя России при ООН Дмитрия Полянского, заявления о том, что зерновая сделка продлевается более чем на 60 дней, являются манипуляцией.

Любые утверждения о том, что это продлевается более чем на 60 дней, являются намерением выдать желаемое за действительное или преднамеренной манипуляцией Дмитрий Полянский заместитель постоянного представителя России при ООН

Согласие России

О согласии страны продлить действие соглашения на этот срок стало известно еще 13 марта. Об этом сообщил замглавы российского МИД Сергей Вершинин.

Дипломат также уточнил, что речь идет о продлении только на 60 дней. Он рассказал, что консультации по дальнейшему действию «черноморской инициативы» в Женеве были непростыми.

Наша дальнейшая позиция будет определяться в зависимости от реального — не на словах, а на деле — прогресса по нормализации нашего сельхозэкспорта, включая банковские платежи, транспортную логистику, страховки, размораживание финансовой деятельности и поставки аммиака по трубопроводу "Тольятти–Одесса" Сергей Вершинин замглавы российского МИД

Блокировка экспорта из России

До этого Захарова пожаловалась, что на данный момент только украинская часть зерновой сделки реализуется эффективно, а экспорт сельскохозяйственной продукции из России блокируется односторонними санкциями Запада.

При этом она подчеркнула, что переговоры с участием Москвы по этому вопросу не велись. По словам дипломата, позиция России по вопросу продления сделки известна и не менялась.