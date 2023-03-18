Эрдоган сообщил о продлении зерновой сделки
Президент Турции Эрдоган сообщил, что зерновая сделка продлена
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о продлении зерновой сделки. Его слова приводит РИА Новости.
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