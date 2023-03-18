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16:52, 18 марта 2023Мир

Эрдоган сообщил о продлении зерновой сделки

Президент Турции Эрдоган сообщил, что зерновая сделка продлена

Фото: Umit Bektas / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о продлении зерновой сделки. Его слова приводит РИА Новости.

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Полина Матюхина
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