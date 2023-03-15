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13:41, 15 марта 2023Мир

Турция захотела продлить зерновую сделку на 120 дней

Глава Минобороны Турции Акар сообщил о переговорах о продлении зерновой сделки на 120 дней

Фото: Umit Bektas / Reuters

Турция ведет переговоры, цель которых — продлить зерновую сделку на 120 дней. Об этом сообщил глава Минобороны страны Хулуси Акар, передает Reuters.

«Мы начали переговоры в соответствии с первоначальным вариантом сделки. Продление сделки имеет большое значение. Мы продолжим наши контакты в части ее продления на 120 дней вместо двух месяцев», — заявил министр.

13 марта стало известно, что Россия согласилась продлить сделку на 60 дней после истечения срока ее действия 18 марта. На следующий день замглавы российского МИД Александр Грушко подтвердил продление соглашения на этот срок.

Зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 года между Россией, Украиной, Турцией и ООН. В рамках нее был создан коридор для вывоза украинского зерна из портов Черноморска, Одессы и Южного. Помимо этого, сделка предполагала снятие ограничений на экспорт российских удобрений, однако в Москве заявляют, что эта часть соглашения выполняется медленно.

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Полина Матюхина
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