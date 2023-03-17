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13:11, 17 марта 2023Мир

В Кремле подтвердили продление зерновой сделки

Представитель Кремля Песков заявил, что Россия продлила зерновую сделку на 60 дней

Фото: Yoruk Isik / Reuters

Россия продлила зерновую сделку на 60 дней. Продление подтвердил пресс-секретарь российского президента Владимира Путина и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Россия продлевает сделку на 60 дней», — заявил пресс-секретарь.

13 марта стало известно, что Россия согласилась продлить сделку на 60 дней после истечения срока ее действия 18 марта. Зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 года между Россией, Украиной, Турцией и ООН. В рамках нее был создан коридор для вывоза украинского зерна из портов Черноморска, Одессы и Южного.

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Виктория Кондратьева
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