Депутат Горелкин сообщил, что власти откажутся от кнопки отключения рекомендаций на сайтах

Власти откажутся от кнопки отключения рекомендаций на сайтах, которые предусматривали автоматическое отключение индикаторных алгоритмов по желанию пользователей. Соответствующую информацию подтвердил зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин, передает РБК.

По информации издания, вопрос о смягчении законопроекта длится несколько лет, его хотели внести в Госдуму до конца 2022 года. Однако сейчас планируется отказаться от введения «кнопки отказа» для отключения рекомендаций на сайтах, подтверждает автор инициативы Антон Горелкин.

Отмечается, что по плану законопроект должны внести на рассмотрение в Госдуму до конца весны этого года. РБК со ссылкой на свои источники сообщает, что законопроект «значительно доработали», и регулятор слышит аргументы индустрии и готов обсуждать варианты более мягкого регулирования.

По словам Горелкина, главной проблемой, которую должен решить законопроект, является непрозрачность рекомендательных алгоритмов. «Пользователи не понимают, как они работают, а их авторы не хотят ничего объяснять. Поэтому мы продолжаем настаивать на раскрытии принципов работы рекомендательных алгоритмов и публикации перечня собираемых данных о пользователях», — пояснил он.

Депутат также добавил, что склонен согласиться с аргументами отрасли о том, что возможность отключения механизма рекомендаций обесценит сервис, повлияет на его инновационность и конкурентоспособность.

В мае 2022 года российские компании «Яндекс» и VK отказались поддерживать законопроект о рекомендательных алгоритмах. О планах Госдумы внести поправки в Закон об информации сообщалось 19 мая.

