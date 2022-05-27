«Яндекс» и VK выступили против отключения рекомендательных алгоритмов

«Яндекс» и VK выступили против законопроекта об отключении рекомендательных алгоритмов

«Яндекс» и VK отказались поддержать законопроект о рекомендательных алгоритмах, разработанный зампредом комитета Госдумы по информполитике Антоном Горелкиным. Как сообщает «Коммерсантъ», российские компании выступили против нормы инициативы, согласно которой пользователям можно будет при желании отключить рекомендательные алгоритмы.

Отмечается, что сегодня набор контента в социальных сетях, поисковиках и видеосервисах формируется в основном за счет рекомендательных алгоритмов. По мнению компаний, отказ от этой системы серьезно ухудшит их позиции.

В случае с «Яндексом» новые нормы затронут поисковик. Один собеседник газеты заявил, что инициатива Горелкина является избыточной, поскольку рекомендательные алгоритмы уже регулируются отдельными российскими законами и на них наложены обязанности при распространении информации. Другой источник добавил, что если россияне начнут отключать рекомендации, то время, проводимое ими во всех сервисах «Яндекса», сократится.

В VK выразили опасения, что законопроект может помешать развитию новой платформы «VK Видео», которую планируют запустить в качестве отдельного приложения до конца 2022 года. «Одним из основных преимуществ платформы должен стать рекомендательный алгоритм, способный соперничать с YouTube», — сказал представитель компании. Уточняется, что такой же алгоритм используется и в сервисе «VK Клипы».

19 мая газета «Ведомости» сообщила о том, что в России могут внести поправки в закон об информации. Изменения коснутся работы рекомендательных алгоритмов. Согласно документу, онлайн-платформы могут обязать обеспечить пользователям возможность отключения алгоритмов, которые формируют в ленте специально подобранный контент, а также предупреждать об их применении. По словам автора инициативы Горелкина, законопроект планируется принять в первом чтении до конца сессии.