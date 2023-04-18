В российском регионе мать двоих детей нашли на улице насмерть замерзшей

В Новосибирской области 33-летнюю мать двоих детей нашли на улице насмерть замерзшей

В Барабинске Новосибирской области 33-летнюю мать двоих детей нашли на улице насмерть замерзшей. Об этом сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета России по региону.

Отмечается, что тело матери двоих детей было обнаружено днем 15 апреля. По предварительной информации, женщина погибла от переохлаждения. Признаков насильственной смерти не зафиксировано. Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу. Выяснилось, что накануне погибшая вместе с супругом была в гостях у родственников.

Ранее тело пассажирки вертолета Robinson R-44, который потерпел крушение в горах Сахалина, нашли спустя двое суток после авиакатастрофы. Robinson R-44 потерпел крушение 17 февраля.

