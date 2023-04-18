Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:17, 18 апреля 2023Россия

В российском регионе мать двоих детей нашли на улице насмерть замерзшей

В Новосибирской области 33-летнюю мать двоих детей нашли на улице насмерть замерзшей

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Барабинске Новосибирской области 33-летнюю мать двоих детей нашли на улице насмерть замерзшей. Об этом сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета России по региону.

Отмечается, что тело матери двоих детей было обнаружено днем 15 апреля. По предварительной информации, женщина погибла от переохлаждения. Признаков насильственной смерти не зафиксировано. Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу. Выяснилось, что накануне погибшая вместе с супругом была в гостях у родственников.

Ранее тело пассажирки вертолета Robinson R-44, который потерпел крушение в горах Сахалина, нашли спустя двое суток после авиакатастрофы. Robinson R-44 потерпел крушение 17 февраля.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
В США предупредили о возможных способах обхода потолка цен на нефть из России. Как это влияет на мировые рынки?
Путин посетил Херсонскую область
Посол России раскрыл потери Венгрии от антироссийских санкций
Украине предрекли невиданные препятствия при попытке наступления
Страны G7 заявили о сотрудничестве для пресечения обхода санкций Россией
Маск намекнул на отсутствие у Байдена здравого смысла
Главы МИД G7 осудили Россию за «угрозу» разместить ядерное оружие в Белоруссии
В G7 призвали Россию подтвердить недопустимость ядерной войны
В Германии заявили об изоляции Запада от мира
Майк Тайсон оценил вероятность проведения выставочного боя с Холифилдом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.