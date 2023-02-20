Тело женщины нашли спустя двое суток после крушения вертолета на Сахалине

Amur Mash: тело погибшей при крушении вертолета на Сахалине нашли спустя двое суток

Тело пассажирки вертолета Robinson R-44, который потерпел крушение в горах Сахалина, нашли спустя двое суток после авиакатастрофы. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

По его данным, сотрудники МЧС добирались до места крушения по земле, тело погибшей искали двое суток.

Robinson R-44 потерпел крушение в пятницу, 17 февраля. На его борту находились три человека — пилот и супружеская пара из Хабаровска, которая оставила сына в гостинице на время прогулки на вертолете. Погибли пилот и мать ребенка, мужчина остался жив, его госпитализировали с травмами позвоночника. и грудной клетки, врачи оценивают состояние россиянина как стабильно тяжелое.

Предварительно, перед крушением северо-восточнее горы Красная в Сахалинской области вертолет Robinson задел скалу, но успел подать сигнал бедствия. Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.