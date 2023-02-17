Появились подробности крушения вертолета Robinson на Сахалине

РЕН ТВ: перед крушением в Сахалинской области вертолет Robinson задел скалу

Перед крушением северо-восточнее горы Красная в Сахалинской области вертолет Robinson задел скалу. Такие подробности о случившемся раскрыл источник РЕН ТВ.

По его данным, после того, как вертолет задел скалу и упал на нее, он успел подать сигнал бедствия. На борту находился пилот и супруги, которые арендовали воздушное судно, — муж выжил, а его жена погибла.

Вертолет совершил аварийную посадку в пятницу, 17 февраля. До этого с воздушным судном была утеряна связь, и у него сработал маяк. Погибли два человека, еще один пострадал.