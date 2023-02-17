Два человека без вести пропали после аварийной посадки Robinson на Сахалине

SHOT: на месте аварийной посадки Robinson на Сахалине нашли трех человек, еще двоих ищут

На месте аварийной посадки вертолета Robinson северо-восточнее горы Красная в Сахалинской области нашли трех человек, еще двое пропали без вести, их ищут. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По его данным, всего на борту было пять человек. Двум пострадавшим медики оказывают помощь на месте, еще одного уже эвакуировали.

После крушения, как пишет SHOT, с места передавали, что все те, кто находился на борту, выжили. При этом прибывший на место поисковый отряд нашел только троих человек, сейчас он прочесывает округу.

Вертолет совершил аварийную посадку в пятницу, 17 февраля. До этого с воздушным судном была утеряна связь и у него сработал маяк. В МЧС подтвердили аварийную посадку судна.

Официальных данных о том, сколько человек находилось на борту Robinson, пока нет. По одним данным, там было три человека, по другим — пять. При этом, по сообщению источника ТАСС, все люди, которые были на борту вертолета, выжили.