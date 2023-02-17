В МЧС подтвердили аварийную посадку вертолета Robinson на Сахалине

В МЧС заявили об аварийной посадке пропавшего с радаров вертолета Robinson на Сахалине

Вертолет Robinson, который пропал с радаров в Сахалинской области, обнаружен — он совершил аварийную посадку. Об этом сообщили в МЧС, передает РИА Новости.

Там уточнили, что вертолет совершил аварийную посадку северо-восточнее горы Красная. К месту ЧП уже выехали 18 спасателей на снегоходах.

Вертолет пропал с радаров в Сахалинской области утром 17 февраля. Связь с воздушным транспортом была потеряна северо-восточнее горы Красная, у вертолета сработал аварийный маяк. Изначально сообщалось, что на борту Robinson находились три человека.

Впоследствии стало известно, что Robinson потерпел крушение у пика Чехова из-за плохой видимости. Предварительно, на борту воздушного судна находились четыре пассажира и пилот, все они выжили, но получили тяжелые травмы.