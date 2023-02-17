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10:38, 17 февраля 2023Россия

В МЧС подтвердили аварийную посадку вертолета Robinson на Сахалине

В МЧС заявили об аварийной посадке пропавшего с радаров вертолета Robinson на Сахалине
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

Вертолет Robinson, который пропал с радаров в Сахалинской области, обнаружен — он совершил аварийную посадку. Об этом сообщили в МЧС, передает РИА Новости.

Там уточнили, что вертолет совершил аварийную посадку северо-восточнее горы Красная. К месту ЧП уже выехали 18 спасателей на снегоходах.

Вертолет пропал с радаров в Сахалинской области утром 17 февраля. Связь с воздушным транспортом была потеряна северо-восточнее горы Красная, у вертолета сработал аварийный маяк. Изначально сообщалось, что на борту Robinson находились три человека.

Впоследствии стало известно, что Robinson потерпел крушение у пика Чехова из-за плохой видимости. Предварительно, на борту воздушного судна находились четыре пассажира и пилот, все они выжили, но получили тяжелые травмы.

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Анастасия Шейкина
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