Пропавший с радаров в российском регионе вертолет потерпел крушение

SHOT: пропавший с радаров вертолет Robinson разбился у пика Чехова на Сахалине

Вертолет Robinson, который на Сахалине пропал с радаров, разбился у пика Чехова. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По его данным, на борту Robinson находились четыре пассажира и пилот, все они выжили. Пострадавшие получили тяжелые травмы, на место следуют спасатели.

Предварительной причиной авиакатастрофы названа плохая видимость.

О том, что вертолет пропал с радаров в Сахалинской области, стало известно утром в пятницу, 17 февраля. Связь с воздушным транспортом была потеряна северо-восточнее горы Красная, у вертолета сработал аварийный маяк. Изначально сообщалось, что на борту Robinson находились три человека.