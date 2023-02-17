Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:25, 17 февраля 2023Россия

Пропавший с радаров в российском регионе вертолет потерпел крушение

SHOT: пропавший с радаров вертолет Robinson разбился у пика Чехова на Сахалине

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Вертолет Robinson, который на Сахалине пропал с радаров, разбился у пика Чехова. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По его данным, на борту Robinson находились четыре пассажира и пилот, все они выжили. Пострадавшие получили тяжелые травмы, на место следуют спасатели.

Предварительной причиной авиакатастрофы названа плохая видимость.

О том, что вертолет пропал с радаров в Сахалинской области, стало известно утром в пятницу, 17 февраля. Связь с воздушным транспортом была потеряна северо-восточнее горы Красная, у вертолета сработал аварийный маяк. Изначально сообщалось, что на борту Robinson находились три человека.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
ФСБ предотвратила теракт в Калужской области и ликвидировала двух боевиков ИГ
Сжигание мусора в России столкнулось с проблемами из-за санкций
Энн Хэтэуэй раскритиковали в сети за выход в свет в прозрачном платье
Получены первые доказательства происхождения темной энергии в черных дырах
В МЧС подтвердили аварийную посадку вертолета Robinson на Сахалине
Женщины вообразили жизнь с мужскими половыми органами и ужаснулись
Познер рассказал об авторе расследования о диверсии США на «Северных потоках»
Момент взрыва павильона «Шаурма-огонь» в российском городе попал на видео
Мужчина похитил школьницу у образовательного учреждения в Москве
Игрок «Шинника» рассказал об угрозах после драки с украинцами в Турции
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.