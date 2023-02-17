Вертолет с тремя людьми на борту пропал с радаров в российском регионе

Вертолет Robinson с тремя людьми на борту пропал с радаров в Сахалинской области

Вертолет Robinson пропал с радаров в Сахалинской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По сообщению агентства, связь с воздушным транспортом была потеряна северо-восточнее горы Красная в упомянутом российском регионе. ТАСС добавляет, что у вертолета сработал аварийный маяк.

РИА Новости уточняет, что на борту вертолета находились три человека, а на его поиски уже выдвинулась наземная группа спасателей.

Telegram-канал 112 добавляет, что поиски пропавшего вертолета ведутся и с воздуха — по данным издания, в них задействованы самолет Ан-26 и другой Robinson.

Последняя катастрофа с участием вертолета Robinson произошла в России в ноябре прошлого года. Тогда под Тверью погиб заслуженный мастер самолетного спорта Александр Курылев, а также его брат Дмитрий.