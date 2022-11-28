Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:50, 28 ноября 2022Россия

Российский спортсмен погиб при крушении частного вертолета под Тверью

Заслуженный мастер самолетного спорта Курылев погиб при крушении вертолета под Тверью

Фото: rus-aerobatics.ru

В результате крушения частного вертолета под Тверью погиб заслуженный мастер самолетного спорта Александр Курылев. Об этом сообщает «Пятый канал».

В кабине Robinson-R66 находились 54-летний Курылев и его брат Дмитрий. От полученных травм оба кончались на месте.

По данным Тelegram-канала Mash, вертолет разбился при взлете в поле примерно в 300 метрах от дороги. 27 ноября, мужчины прилетели на охотхозяйство. Трагедия случилась, когда братья возвращались домой.

В 2006 году Александр Курылев стал абсолютным чемпионом мира по высшему пилотажу на самолете. В 2007-м был удостоен звания мастера самолетного спорта России. Через два года пилот совершил первого Трансатлантический перелет на вертолете Robinson.

Частный вертолет Robinson 66 потерпел крушение у поселка Вязовец Кесовогорского района в Тверской области вечером 27 ноября. На борту находились два человека: пилот 1968 года рождения и пассажир 1975 года рождения. Следственный комитет (СК) начал проверку. Возможной причиной крушения называют техническую неисправность и ошибку пилотирования.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
ЕС изучит возможность снятия санкций с российского банка
Российский спортсмен погиб при крушении частного вертолета под Тверью
В Британии предсказали последствия для Запада из-за помощи Украине
Россияне вспомнили способ сушить белье на морозе
Финансист предупредила о рисках вложения в доллар и криптовалюту
Конгрессмен предрек экономике США крах из-за забастовки железнодорожников
Освещавшего протесты в Шанхае корреспондента избили в полицейском участке
В России выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом
Раскрыт смысл названия одной из столичных площадей
Пожар на судне в Охотском море потушен силами экипажа
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.