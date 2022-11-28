СК начал проверку после крушения частного вертолета в Тверской области

СК начал проверку по факту гибели двух человек при крушении вертолета в Тверской области

Следственный комитет (СК) начал проверку по факту крушения частного вертолета в Тверской области, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

По информации следователей, вертолет Robinson R66 упал вблизи деревни Вязовец Тверской области вечером 27 ноября. На борту находились два человека: пилот 1968 года рождения и пассажир 1975 года рождения. От полученных травм они кончались на месте.

Сотрудники ведомства проведут осмотр места крушения и установят причины и обстоятельства трагедии.

Ранее крушение потерпел вертолет Robinson на Камчатке. Его обломки обнаружили спасатели, воздушное судно сгорело. Все пассажиры и пилот погибли, их тела, по данным «Пятого канала», растерзали дикие звери.