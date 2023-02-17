Гибель двух человек при крушении вертолета Robinson в горах Сахалина подтвердили

В агентстве по делам ГО и ЧС заявили о двух погибших при крушении Robinson на Сахалине

При крушении вертолета Robinson в горах Сахалина погиб пилот и один пассажир. Информацию о гибели двух человек подтвердили в областном агенстве по делам ГО и ЧС, передает «Интерфакс».

Ранее появились данные, что под обломками потерпевшего крушение вертолета нашли тела двух человек, которые скончались от полученных травм до прибытия спасателей.

Также сообщалось о двух без вести пропавших россиянах. Предварительно, после крушения с места передавали, что все те, кто находился на борту, выжили. При этом прибывший поисковый отряд нашел только троих человек из пяти.

Вертолет совершил аварийную посадку в пятницу, 17 февраля. До этого с воздушным судном была утеряна связь, и у него сработал маяк. По сообщению ТАСС, все находившиеся на борту люди выжили. По одним данным, в вертолете находились три человека, по другим — пять.