Стало известно о двух погибших при крушении вертолета Robinson на Сахалине

Shot: два человека погибли и трое пострадали при крушении вертолета Robinson на Сахалине

Под обломками вертолета Robinson, потерпевшего крушение на Сахалине, обнаружили тела двух человек. Об этом пишет Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

Как стало известно, погибшие скончались от полученных травм до прибытия спасателей. Еще три человека пострадали, их госпитализируют.

Вертолет Robinson R-44 пропал с радаров утром 17 февраля северо-восточнее горы Красная. Позже стало известно, что воздушное судно потерпело крушение. Предварительно, причиной происшествия послужила плохая видимость.