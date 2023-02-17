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11:08, 17 февраля 2023Россия

Стало известно о двух погибших при крушении вертолета Robinson на Сахалине

Shot: два человека погибли и трое пострадали при крушении вертолета Robinson на Сахалине

Кадр: Telegram-канал МЧС России

Под обломками вертолета Robinson, потерпевшего крушение на Сахалине, обнаружили тела двух человек. Об этом пишет Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

Как стало известно, погибшие скончались от полученных травм до прибытия спасателей. Еще три человека пострадали, их госпитализируют.

Вертолет Robinson R-44 пропал с радаров утром 17 февраля северо-восточнее горы Красная. Позже стало известно, что воздушное судно потерпело крушение. Предварительно, причиной происшествия послужила плохая видимость.

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Константин Лысяков
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