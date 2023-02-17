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11:26, 17 февраля 2023Силовые структуры

Начато расследование обстоятельств крушения вертолета на Сахалине

СКР возбудил уголовное дело по факту крушения вертолета Robinson 44 на Сахалине
Начало событий в новости Стало известно о двух погибших при крушении вертолета Robinson на Сахалине

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения вертолета Robinson 44 в Сахалинской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

Расследование ведется по статье 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»). В настоящее время воздушное судно обнаружено, количество пострадавших уточняется.

По данным следствия, 17 февраля в 15:05 по местному времени вертолет с двумя пассажирами на борту вылетел с посадочной площадки Оленья Горка Южно-Сахалинска и направился к горе пик Чехова.

В 15:16 по местному времени воздушное судно осуществило посадку на горе пик Чехова, а в 16:02 сработал сигнал бедствия.

Под обломками вертолета обнаружили тела двух человек. Они скончались от полученных травм до прибытия спасателей. Еще три человека пострадали, их госпитализируют.

Предварительно, причиной происшествия послужила плохая видимость.

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Любовь Ширижик
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