Следователи назвали возможные причины крушения вертолета на Сахалине

СКР: неисправность и ошибка пилота могли стать причиной крушения вертолета на Сахалине

Следствие рассматривает две основные версии крушения вертолета Robinson 44 на Сахалине: техническая неисправность воздушного судна и ошибка пилота. Возможные причины произошедшего «Ленте.ру» назвали в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России (СКР).

В результате поисково-спасательных мероприятий разбившийся вертолет обнаружен в районе гор пик Чехова и Пушкинская. Погибли два человека — пилот и пассажир.

Следователи и криминалисты и СКР изъяли образцы топлива с посадочной площадки «Оленья Горка», где вертолет заправлялся. Они отправлены на химическую экспертизу. Назначены судебно-медицинские исследования, а также проведены обыски и выемка летной эксплуатационной и технической документации.

Ранее 17 февраля сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту авиакатастрофы. Расследование ведется по статье 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).

По данным следствия, 17 февраля в 15:05 по местному времени вертолет вылетел с посадочной площадки Оленья Горка Южно-Сахалинска и направился к горе пик Чехова.

В 15:16 по местному времени воздушное судно осуществило посадку на горе пик Чехова, а в 16:02 сработал сигнал бедствия.

Под обломками вертолета обнаружили тела двух человек. Они скончались от полученных травм до прибытия спасателей. Еще один пострадавший госпитализирован. Он находится в состоянии средней степени тяжести.

Предварительно, причиной происшествия послужила плохая видимость.