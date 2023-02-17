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13:26, 17 февраля 2023Россия

Стало известно о состоянии пострадавшего при крушении вертолета на Сахалине

РЕН ТВ: пострадавший при крушении вертолета Robinson на Сахалине находится в сознании

Фото: Shutterstock

Пострадавший в результате крушения вертолета Robinson в Сахалинской области находится в сознании. О его состоянии рассказал заведующий травматологическим отделением местной больницы, сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

«Человек издалека, турист из Хабаровского края. Он в сознании, видит все, все рассказывает. Он в состоянии средней степени тяжести», — поделился медик и добавил, что им сообщили о большем количестве пострадавших, но доставили только одного.

О ЧП стало известно ранее 17 февраля. Воздушное судно пропало с радаров в российском регионе северо-восточнее горы Красная, сработал аварийный маяк.

В областном агентстве по делам ГО и ЧС сообщили, что в результате случившегося погибли два человека: пилот и один из пассажиров.

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Евгения Куликова
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