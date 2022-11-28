Названа возможная причина смертельного ЧП с вертолетом в Тверской области

Причиной крушения Robinson 66 в Тверской области могли стать задетые деревья

Причиной смертельного ЧП с вертолетом под Тверью могло послужить то, что в процессе взлета он задел деревья. Об этом в понедельник, 28 ноября, со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишут «Известия».

Частный вертолет Robinson 66 потерпел крушение у поселка Вязовец Кесовогорского района в Тверской области вечером 27 ноября.

На борту находились два человека — оба погибли. Ранее возможной причиной крушения назвали техническую неисправность и ошибку пилотирования. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

В сети также появились кадры с места ЧП. Воздушное судно разбилось в поле, в нескольких десятках метров от леса.