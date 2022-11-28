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07:16, 28 ноября 2022Россия

Появились кадры с места крушения вертолета Robinson в Тверской области

В сети появились кадры с места крушения вертолета Robinson-66 в Тверской области

Фото: Telegram-канал «112»

В сети появились кадры с места крушения частного вертолета Robinson-66 в Тверской области. Их публикует Telegram-канал «112».

На фото виды лежащие в снегу обломки воздушного судна, у которого значительно поврежден корпус.

Частный вертолет Robinson 66 потерпел крушение у поселка Вязовец Кесовогорского района в Тверской области вечером 27 ноября. На борту находились два человека — они оба погибли. Возможной причиной крушения назвали техническую неисправность и ошибку пилотирования.

Фото: Telegram-канал «112»

В результате авиапроисшествия погиб заслуженный мастер самолетного спорта Александр Курылев, а также его брат Дмитрий. Вертолет, по предварительным данным, разбился при взлете в поле примерно в 300 метрах от дороги. Следственный комитет начал проверку.

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Анастасия Шейкина
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