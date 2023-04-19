Россиян предупредили о заметном повышении стоимости авиабилетов по стране

Минтранс: цены на перелеты по стране для россиян летом 2023 года вырастут на 30 процентов

Россиян предупредили о заметном росте стоимости перелетов по стране на фоне сокращения субсидирования перевозок в предстоящем летнем сезоне. Об этом в среду, 19 апреля, пишет «Коммерсант».

Согласно информации Минтранса, цены на авиабилеты по внутрироссийским направлениям в ближайшее время вырастут на 30 процентов по сравнению с летом 2022 года. «Я соглашусь с прогнозами Минтранса о том, что цены на авиаперелеты могут быть повышены на 15-30 процентов. В прошлом году были приняты беспрецедентные меры поддержки субсидирования — авиация получила 172 миллиарда рублей, из них 100 миллиардов — на поддержку внутренних рейсов», — заявил вице-президент Российского союза туриндустрии РСТ Дмитрий Горин. При этом эксперт подчеркнул, что в 2023 году суммарный объем субсидий составит около 50 миллиардов рублей.

Отмечается, что к повышению стоимости перевозки приводят инфляция, изменение курса валют, рост затрат компаний на техобслуживание самолетов, цены на запчасти для воздушных судов и подорожание авиационного топлива. «С точки зрения туристической отрасли, стоимость (доля) авиабилета составляет в турпакете от 40 до 70 процентов, — говорится в публикации. — Если цены вырастут, может возникнуть ситуация, когда часть туристов будет планировать отдых в своем регионе».

Ранее стало известно, что Росавиация выдала отечественным авиаперевозчикам новые разрешения на полеты в Турцию, Индию, Китай, Казахстан, Узбекистан, Белоруссию, Монголию и Шри-Ланку. Допуски получили «ИрАэро», «Икар», «Азимут», «Россия», «Победа», Red Wings, «Аэрофлот» и «Северсталь».