Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:21, 18 апреля 2023Путешествия

Россия увеличила число рейсов в дружественные страны

Росавиация выдала авиакомпаниям допуски в Индию, Турцию, Китай, Монголию и на Шри-Ланку

Фото: Oliver Berg / Globallookpress.com

Россия увеличила число авиарейсов с дружественными странами, среди которых Турция, Индия, Китай, Казахстан, Узбекистан, Белоруссия, Монголия и Шри-Ланка. Об этом свидетельствует текст приказа, опубликованного на сайте Росавиации.

Согласно документу, российская авиакомпания Red Wings получила новые допуски на рейсы в Анталью (Турция), Сиань (Китай), Улан-Батор (Монголия), Маттала (Шри-Ланка). Перевозчик «Победа» сможет летать в Алматы (Казахстан), а «Аэрофлоту» разрешили запустить рейсы на Гоа (Индия) и в Пекин (Китай).

Материалы по теме:
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры: как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры:как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
5 сентября 2022
Для россиян путешествия стали дорогим удовольствием. Как не разориться на отдыхе и на чем можно сэкономить?
Для россиян путешествия стали дорогим удовольствием.Как не разориться на отдыхе и на чем можно сэкономить?
7 июля 2022

Кроме того, компании «ИрАэро» выдали допуск на полеты в Гонконг, Гуанчжоу (Китай) и Шанхай, «Азимут» начнет летать в казахстанские города Алматы, Уральск, Актобе, в турецкую Анталью и в Узбекистан (Ташкент, Термез, Наманган, Фергана). «Икару» дали возможность осуществлять полеты из Москвы в Стамбул, компании «Северсталь» — из Калуги и в Минск, а «России» — из Иркутска в Шеньян (Китай).

Ранее сообщалось, что россиянам стали доступны полеты на еще один курорт Средиземного моря без пересадок и виз — авиакомпания Nouvelair Tunisie запустила рейсы из Москвы в тунисский город Монастир. Перелеты будут осуществляться на воздушных судах Airbus А320 два раза в неделю — по средам и субботам.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Песков назвал дату посещения Путиным штабов войск в Херсонской области и ЛНР
Украине предрекли статус беднейшей страны мира
Сигал посетит фестиваль антифашистской песни в Самаре
Пропавшую российскую школьницу нашли почти в двух тысячах километрах от дома
Названа смертельная опасность болей в желудке после еды
Названы последствия от ужесточения мер по ипотеке для банков
Ирина Шейк пришла на Coachella в мини-платье с вырезом на груди
Россия увеличила число рейсов в дружественные страны
Пентагон проверит получателей секретных документов после крупнейшей утечки
Блинкен в заявлении про Хиросиму и Нагасаки не принес извинений за бомбардировки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.