Россия увеличила число рейсов в дружественные страны

Росавиация выдала авиакомпаниям допуски в Индию, Турцию, Китай, Монголию и на Шри-Ланку

Россия увеличила число авиарейсов с дружественными странами, среди которых Турция, Индия, Китай, Казахстан, Узбекистан, Белоруссия, Монголия и Шри-Ланка. Об этом свидетельствует текст приказа, опубликованного на сайте Росавиации.

Согласно документу, российская авиакомпания Red Wings получила новые допуски на рейсы в Анталью (Турция), Сиань (Китай), Улан-Батор (Монголия), Маттала (Шри-Ланка). Перевозчик «Победа» сможет летать в Алматы (Казахстан), а «Аэрофлоту» разрешили запустить рейсы на Гоа (Индия) и в Пекин (Китай).

Кроме того, компании «ИрАэро» выдали допуск на полеты в Гонконг, Гуанчжоу (Китай) и Шанхай, «Азимут» начнет летать в казахстанские города Алматы, Уральск, Актобе, в турецкую Анталью и в Узбекистан (Ташкент, Термез, Наманган, Фергана). «Икару» дали возможность осуществлять полеты из Москвы в Стамбул, компании «Северсталь» — из Калуги и в Минск, а «России» — из Иркутска в Шеньян (Китай).

Ранее сообщалось, что россиянам стали доступны полеты на еще один курорт Средиземного моря без пересадок и виз — авиакомпания Nouvelair Tunisie запустила рейсы из Москвы в тунисский город Монастир. Перелеты будут осуществляться на воздушных судах Airbus А320 два раза в неделю — по средам и субботам.

