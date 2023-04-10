Россиянам стал доступен еще один курорт Средиземного моря без пересадок и виз

Авиакомпания Nouvelair Tunisie запустила рейсы из Москвы в тунисский Монастир

Российским туристам стали доступны полеты на еще один курорт Средиземного моря без пересадок и виз — авиакомпания Nouvelair Tunisie запустила рейсы из Москвы в тунисский город Монастир. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта Внуково.

Отмечается, что перелеты будут осуществляться на воздушных судах Airbus А320 два раза в неделю — по средам и субботам. Уже с 17 июня авиаперевозчик планирует открыть полеты в столицу республики — Тунис.

Для поездки в Тунис россиянам не нужна виза. Ограничения по COVID-19 в стране были сняты еще в декабре 2022 года. Эксперты туротрасли называют это направление перспективным, на протяжении нескольких лет оно считается одним из самых популярных у отечественных путешественников.

Ранее в марте россиянам назвали самые дешевые направления для отдыха летом. Среди зарубежных направлений эксперт по туризму Николай Мельник выделил Тунис, но только при условии, если Росавиация разрешит летную программу. Недельный тур в страну на двоих обойдется примерно в 75-80 тысяч рублей на двоих.