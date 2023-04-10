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17:25, 10 апреля 2023Путешествия

Россиянам стал доступен еще один курорт Средиземного моря без пересадок и виз

Авиакомпания Nouvelair Tunisie запустила рейсы из Москвы в тунисский Монастир

Фото: Angus McDowall / Reuters

Российским туристам стали доступны полеты на еще один курорт Средиземного моря без пересадок и виз — авиакомпания Nouvelair Tunisie запустила рейсы из Москвы в тунисский город Монастир. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта Внуково.

Отмечается, что перелеты будут осуществляться на воздушных судах Airbus А320 два раза в неделю — по средам и субботам. Уже с 17 июня авиаперевозчик планирует открыть полеты в столицу республики — Тунис.

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Ранее в марте россиянам назвали самые дешевые направления для отдыха летом. Среди зарубежных направлений эксперт по туризму Николай Мельник выделил Тунис, но только при условии, если Росавиация разрешит летную программу. Недельный тур в страну на двоих обойдется примерно в 75-80 тысяч рублей на двоих.

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Фариза Бацазова
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