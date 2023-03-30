Россиянам назвали самые дешевые направления для отдыха летом

Эксперт по туризму Мельник назвал дешевыми для отдыха россиян этим летом Абхазию и Крым

Если говорить о внутреннем туризме, то большие скидки будут предоставляться объектами со сложной транспортной доступностью, сообщил эксперт по туризму Николай Мельник. В беседе с «Лентой.ру» он назвал самые дешевые направления для отдыха россиян этим летом.

Внутренние направления

Самыми дешевыми для отдыха в России будут объекты, до которых сейчас можно добраться только наземным путем: на автомобиле или поезде, рассказал эксперт — это Анапа и Крым.

«Если транспорт позволяет добраться самостоятельно, если не боитесь, Крым сейчас очень хорошие скидки и предложения дает. Там идет очень сильное понижение цены, потому что отели не полностью загружены, они не ощущают того количества броней, как объекты Сочи и Адлера», — пояснил Мельник.

Также он посоветовал рассмотреть для бюджетного отдыха Калининград. Собеседник «Ленты.ру» оговорился, что регион в этом году повышает цены, но не так сильно, как это будет делать Сочи.

Заграница

Среди зарубежных направлений Мельник выделил Тунис, но только при условии, если Росавиация разрешит летную программу. «Если мы говорим про Москву и про регионы, тот же самый Санкт-Петербург, то сейчас выстроена программа Nouvelair тунисских авиалиний и по сегменту они идут дешевле всего по сравнению с той же Турцией, Египтом, Арабскими Эмиратами», — поделился эксперт.

«Ценник там достаточно приятный — недельный тур в Тунисе стоит сейчас порядка 75-80 тысяч на двоих, то есть 40 тысяч на человека на неделю. Перелет, проживание, питание — все включено, это большой плюс», — отметил он.

В Турции ценник уже выше, предупредил собеседник «Ленты.ру». По словам Мельника, недельный отдых там на двоих в апрельские даты начинается от 100 тысяч рублей, в майские — от 130 тысяч, но тоже «все включено».

Турция уже который год подряд займет лидерство по количеству продаж, полагает он. «Просто нет направлений за границей, а нашему россиянину либо платить деньги за 3 звезды в Анапе, либо в Турции за 5 звезд. Естественно, он выберет Турцию по себестоимости», — объяснил Мельник.

Эмираты сравнимы с Турцией, но там мы получим вариант без питания либо на завтраках Николай Мельник эксперт по туризму

В Абхазии ценник будет ниже, чем в Тунисе, обратил внимание он. «Там стоимость очень маленькая. Мы можем говорить про 40 тысяч на двоих при недельном проживании с перелетом и трансфером, но, конечно, варианты очень экономные», — подытожил эксперт.

Ранее Николай Мельник в беседе с «Лентой.ру» назвал лучшее время для бронирования летних туров, а также поделился советами по экономии средств.

Ранее стало известно, что по сравнению с прошлым годом отдых в Сочи подорожает на 20-30 процентов. Об этом россиян предупредил вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян.