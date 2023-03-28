Россиян предупредили о подорожании отдыха в Сочи

В АТА предупредили о подорожании отдыха в Сочи на 20-30% по сравнению с прошлым годом

Вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян предупредил россиян о подорожании отдыха в Сочи на 20-30 процентов по сравнению с прошлым годом. Об этом он рассказал «Известиям».

По словам Мкртчяна, такой скачок цен обусловлен падением интереса россиян к отдыху в Крыму. Отмечается, что бронирование туров на курортах полуострова упало на 50 процентов по сравнению с прошлым годом из-за закрытия аэропорта Симферополя, трудностей проезда через Крымский мост и недостатком железнодорожных рейсов.

В АТО спрогнозировали, что в этом году цены на отдых в Сочи вырастут на 20-30 процентов. При этом в прошлом году они увеличились на 40 процентов.

Ранее стало известно, что россиянам станет проще попасть на машине в Крым — власти планируют увеличить пропускную способность Крымского моста к лету. По словам президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Ильи Уманского, увеличение пунктов пропуска на мосту позволит обеспечить доступность отечественных курортов в предстоящем летнем сезоне для автотуристов.