Россиянам назвали лучшее время для бронирования летних туров

Эксперт по туризму Мельник посоветовал россиянам бронировать летние туры до 31 марта

Российским туристам необходимо задумываться о летнем отдыхе, когда идет раннее бронирование, желательно еще в декабре, рассказал эксперт по туризму Николай Мельник. В беседе с «Лентой.ру» он назвал лучшее время для бронирования летних туров, а также поделился советами по экономии средств.

«У большинства туроператоров ранее бронирование заканчивается 31 марта, после этого цены пойдут в динамику, и, к сожалению, я прогнозирую их достаточно хорошее увеличение, потому что спрос с середины марта очень большой, он пошел не только на Россию, но и на заграницу», — сообщил Мельник.

Заграница

После 31 марта, по его словам, цена будет зависеть от спроса и остатка мест. Кроме того, в этом году россияне не увидят «горящих туров» за границу, убежден эксперт. «Причина банальная: нет чартеров, нет российских авиалиний, поэтому туроператоры будут ценники завышать не только на отели, но и на авиабилеты, потому что летают у нас сейчас только иностранные авиакомпании», — объяснил собеседник «Ленты.ру».

Сейчас идут разговоры об открытии полетных программ российских авиакомпаний, и у многих из них в расписании уже стоят вылеты, отметил он. Однако если Росавиация не даст разрешения на полеты в иностранные государства, полет не состоится. В таком случае туристам вернут деньги за авиабилеты, но, если у них забронирован отель, они попадут на штрафы, предупредил Мельник.

«Поэтому если мы говорим про безопасные варианты в плане потери денежных средств, то сейчас следует рассматривать те страны, у которых уже заложена пакетная программа от туроператора, те рейсы, которые уже состоялись и вылетают, я имею в виду Турцию, Египет, Арабские Эмираты», — порекомендовал он.

Сочи

Подорожание туров в Сочи в этом году обусловлено спросом и развитием внутреннего туризма, полагает эксперт. «Причина тоже достаточно банальна: просто некуда больше ехать в России на базе пакетных туров, поэтому туристские объекты сегмента: отели, санатории, базы отдыха, парк-отели и так далее будут повышать цены», — пояснил собеседник «Ленты.ру».

Тем не менее есть важный нюанс, о котором нужно знать, обратил внимание он. Как и в ковидный год, отели Сочи будут давать акционные скидки по раннему бронированию для физических лиц. «То есть, если гость хочет забронировать отель, ему надо будет самостоятельно прозвонить объект, уточнить наличие акционных тарифов, потому что туроператоры работают по стандартным, фиксированным тарифам, они не работают по акционным тарифам», — рекомендовал Мельник.

Ранее стало известно, что по сравнению с прошлым годом отдых в Сочи подорожает на 20-30 процентов. Об этом россиян предупредил вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян.

Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский сообщал, что россиянам станет проще попасть на машине в Крым — власти планируют увеличить пропускную способность Крымского моста к лету.