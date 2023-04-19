Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:32, 19 апреля 2023Россия

Путин назвал восхитившую его в новых регионах деталь

Президент России Путин заявил, что его восхитила чистота и аккуратность в новых регионах

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин назвал восхитившую его в новых регионах деталь. По словам главы государства, это — царящие на новых территориях чистота и аккуратность. С такой оценкой президент выступил на совещании с членами правительства, трансляция мероприятия ведется в официальном Telegram-канале Кремля.

По словам главы государства, чистота и аккуратность на новых территориях говорит о том, что там проживают трудолюбивые люди.

«Расстояния довольно большие мы проехали, и то, что я видел — все убрано, все аккуратно, чистенько. Это значит, что люди проживают дисциплинированные, трудолюбивые», — сообщил Путин.

При этом президент отметил, что из увиденного им также следует, что жителям новых территорий нужна помощь российского правительства.

О посещении Путиным штабов войск Херсонской области и Луганской народной республики (ЛНР) стало известно утром 18 апреля. При этом сама поездка состоялась днем ранее. На херсонском направлении главнокомандующий заслушал, в частности, доклад командующего воздушно-десантными войсками генерал-полковника Михаила Теплинского. В ЛНР об обстановке в зоне боевых действий президенту доложили генерал-полковник Александр Лапин и другие высшие офицеры.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марк Леонов
Обсудить
Последние новости
Стало известно о гибели в Артемовске участника поджога Дома профсоюзов в Одессе
Разведка Нидерландов рассказала об укреплении военного потенциала России
Эмили Ратаковски снялась топлес в рекламе модного бренда
В России закрылся крупнейший магазин duty free из-за проблем с поставками
Загадочные куклы поселились в почтовом ящике мужчины
Мужчину арестовали за жесткое убийство россиянки из-за ссоры
Названа неожиданная причина поиска отношений по расчету
В Молдавии объяснили объявление российского дипломата персоной нон грата
США анонсировали новый пакет военной помощи Украине
13-летний подросток умер при попытке повторить популярный TikTok-челлендж
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.