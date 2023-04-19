Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:48, 19 апреля 2023Путешествия

Самолет совершил аварийную посадку из-за помочившегося на глазах детей пассажира

Jet2 пожизненно внесла в черный список помочившегося в салоне самолета пассажира

Фото: Andrew Mccaren / Globallookpress.com

Пассажир рейса авиакомпании Jet2 напился во время полета и помочился на глазах у попутчиков, в том числе детей. Об этом сообщает Glasgow Live.

По данным издания, самолет направлялся из Глазго в Тенерифе, однако из-за дебошира был вынужден совершить аварийную посадку в португальском городе Фару. В качестве наказания авиаперевозчик пожизненно внес мужчину в черный список, запретив ему летать на своих лайнерах. Нарушителю также грозит штраф.

Материалы по теме:
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры: как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры:как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
5 сентября 2022
Для россиян путешествия стали дорогим удовольствием. Как не разориться на отдыхе и на чем можно сэкономить?
Для россиян путешествия стали дорогим удовольствием.Как не разориться на отдыхе и на чем можно сэкономить?
7 июля 2022

После экстренной посадки полиция высадила пассажира из самолета. Всех его попутчиков также пришлось снять с рейса, чтобы перед повторным вылетом провести уборку в салоне.

Уточняется, что 55-летний мужчина стал вести себя агрессивно из-за сильного опьянения. «Как авиакомпания, ориентированная на семейные путешествия, мы придерживаемся политики абсолютной нетерпимости к такому поведению. Мы хотели бы поблагодарить португальские власти за их содействие», — заключили в Jet2.

Ранее руководитель подразделения банковского холдинга Wells Fargo в Индии был уволен с поста и арестован после того, как помочился на пожилую женщину на борту самолета во время полета из Нью-Йорка в Нью-Дели. Позднее он принес публичные извинения из-за своей пьяной выходки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Зарина Дзагоева
Обсудить
Последние новости
Китай ответил на план Макрона по Украине
Массовое ДТП с участием иностранца на Lamborghini произошло в Москве
Экс-премьер Украины предрек рост госдолга
Врач развеял миф о пользе десертов для правильного питания
Глава МВД Турции рассказал о ненависти всего мира к США
Самолет совершил аварийную посадку из-за помочившегося на глазах детей пассажира
Встречу Путина c министром обороны Китая назвали «средним пальцем» в адрес США
Айза Анохина показала фото 20-летней давности
Росгвардия задержала в Запорожье пособника ВСУ за сбор данных о работниках школ
В Петербурге мужчине отрубило часть руки после падения под поезд в метро
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.