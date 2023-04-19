Самолет совершил аварийную посадку из-за помочившегося на глазах детей пассажира

Jet2 пожизненно внесла в черный список помочившегося в салоне самолета пассажира

Пассажир рейса авиакомпании Jet2 напился во время полета и помочился на глазах у попутчиков, в том числе детей. Об этом сообщает Glasgow Live.

По данным издания, самолет направлялся из Глазго в Тенерифе, однако из-за дебошира был вынужден совершить аварийную посадку в португальском городе Фару. В качестве наказания авиаперевозчик пожизненно внес мужчину в черный список, запретив ему летать на своих лайнерах. Нарушителю также грозит штраф.

После экстренной посадки полиция высадила пассажира из самолета. Всех его попутчиков также пришлось снять с рейса, чтобы перед повторным вылетом провести уборку в салоне.

Уточняется, что 55-летний мужчина стал вести себя агрессивно из-за сильного опьянения. «Как авиакомпания, ориентированная на семейные путешествия, мы придерживаемся политики абсолютной нетерпимости к такому поведению. Мы хотели бы поблагодарить португальские власти за их содействие», — заключили в Jet2.

Ранее руководитель подразделения банковского холдинга Wells Fargo в Индии был уволен с поста и арестован после того, как помочился на пожилую женщину на борту самолета во время полета из Нью-Йорка в Нью-Дели. Позднее он принес публичные извинения из-за своей пьяной выходки.