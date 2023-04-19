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00:38, 20 апреля 2023Силовые структуры

Российского военного осудили за покушение на убийство сослуживца во время СВО

«Ъ»: стрелявшего в сослуживца во время СВО российского военного осудили на 10 лет

Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press

Севастопольский гарнизонный суд приговорил российского военного Исмаила Дзангиева к десяти годам лишения свободы за покушение на убийство сослуживца, заместителя командира взвода Яна Ларионова, во время специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает газета «Коммерсант».

Инцидент произошел в марте прошлого года в Мариуполе, где сержант Дзангиев попал в засаду со своими сослуживцами. При выходе из нее погибло несколько военных, в том числе и его младший брат Зелимхан. Исмаил посчитал, что это произошло по вине Ларионова. Кроме того, он решил наказать сослуживца за то, что тот отказывался переводить брата к нему в отделение, и выстрелил замкомандиру взвода в голову.

В результате произошедшего Ларионов выжил, но его здоровью был нанесен серьезный ущерб. Адвокаты Дзангиева подчеркивали, что из-за психического расстройства, вызванного гибелью брата, подсудимый был в состоянии аффекта, однако экспертиза опровергла эти доводы. Суд назначил военному десять лет колонии строгого режима, а также штраф в размере 400 тысяч рублей в пользу потерпевшего.

Ранее в апреле Крымский гарнизонный суд осудил российского военного Алексея Усенко, проходившего службу по контракту, за убийство бойца Росгвардии в зоне спецоперации.

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Марина Совина
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