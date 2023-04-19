Россиянам раскрыли способы скрыть недостатки фигуры с помощью одежды

Стилистка Наталья Темиралиева: одежда из плотных тканей поможет скрыть недостатки фигуры

Международная стилистка-имиджмейкер Наталья Темиралиева раскрыла россиянам способы скрыть недостатки фигуры с помощью одежды. Ее комментарий приводит «Вечерняя Москва».

Эксперт посоветовала выбирать наряды из плотных тканей и изделия полуприлегающего силуэта или фасона оверсайз, которые скрывают лишний вес и складки. Кроме того, стать визуально стройнее помогут брюки со стрелками и подобранная в цвет колготок обувь. Также специалистка призвала экспериментировать с многослойными образами.

В то же время собеседница издания отметила, что ухудшить внешний вид способны потертости на джинсах, добавляющие ногам лишний объем. Кроме того, она указала, что ярусные вещи предпочтительно выбирать стройным девушкам.

Ранее российский стилист Александр Рогов назвал вечно модную одежду. По словам эксперта в сфере стиля, актуальность сохранят такие предметы гардероба, как твидовый жакет марки Chanel, пальто teddy bear Max Mara, плащ Burberry, кожаная куртка Acne и поло Lacoste.