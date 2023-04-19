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16:39, 19 апреля 2023Россия

Российские войска пресекли деятельность диверсионных групп на территории ДНР

Минобороны: пресечена деятельность двух групп украинских диверсантов на территории ДНР

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российские военнослужащие пресекли деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на территории Донецкой народной республики. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

ДРГ противника действовали в районе населенных пунктов Владимировка и Нескучное, уточнил представитель военного ведомства.

Помимо этого, за прошедшие сутки украинские войска потеряли до 120 человек убитыми и ранеными на южнодонецком и запорожском направлениях. Также на указанных направлениях было уничтожено две единицы бронетехники противника и гаубица «Мста-Б».

Также в Минобороны рассказали о продвижении штурмовых отрядов в Артемовске. В министерстве сообщили о переходе под контроль российских сил кварталов в северо-западной, центральной и юго-западной частях города.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал целями спецоперации демилитаризацию и денацификацию Украины.

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Алан Босиков
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