Сервис Solar Staff сообщил о росте доходов российских блогеров на 30 процентов

Доходы российских блогеров выросли на 30 процентов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сервис для автоматизации работы с фрилансерами и инфлюенсерами Solar Staff.

Стало известно, что блогеры-физлица в первом квартале года зарабатывали в среднем 15,8 тысячи рублей в месяц — на 27 процентов больше, чем в аналогичный период 2022-го года, и на 30 процентов больше показателя с января по март 2021-го.

У блогеров, которые зарегистрированы как самозанятые, ежемесячные доходы увеличились на 35 процентов по сравнению с прошлым годом — в среднем они зарабатывали 57,1 тысячи рублей в месяц. В марте средний доход достиг максимума последних трех лет и составил 64,6 тысячи рублей. Отмечается, что доходы снизились только у блогеров, которые оформляли статус индивидуального предпринимателя (ИП).

Специалисты объясняют рост доходов блогеров тем, что рекламодатели начали размораживать бюджеты. Эксперты на рынке рекламы утверждают, что самой востребованной площадкой остается видеохостинг YouTube. На втором месте — Telegram, однако его охваты все еще несопоставимы с Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Ранее сообщалось, что доход блогерши Валерии Чекалиной, известной как Лерчек (Lerchek), обвиняемой в уклонении от уплаты налогов, в 2022 году достиг одного миллиарда рублей. Сообщалось, что эта сумма на 52,2 процента выше, чем ее доход в 2021 году. По итогам прошлого года Лерчек стала блогером-инфобизнесменом с самым высоким заработком.