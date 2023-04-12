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17:41, 12 апреля 2023Интернет и СМИ

Стал известен размер дохода блогерши Лерчек

«Известия»: доход блогерши Лерчек в 2022 году составил более 1 миллиарда рублей

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Ассоциация блогеров и агентств (АБА) и сервис аналитики и управления социальными сетями LiveDune в совместном исследовании назвали годовой доход девяти российских блогеров, в том числе Валерии Чекалиной, известной как Лерчек (Lerchek), обвиняемой в уклонении от уплаты налогов и легализации (отмывании) денежных средств. Результаты исследования публикуют «Известия».

В материале утверждается, что в 2022 году размер дохода Чекалиной составил более 1 миллиарда рублей. Сообщается, что эта сумма на 52,2 процента выше, чем ее доход в 2021 году. Таким образом, Лерчек по итогам прошлого года стала блогером-инфобизнесменом с самым высоким заработком.

На втором месте в рейтинге оказалась Александра Митрошина с доходом 650 миллионов рублей, на третьем — Аяз Шабутдинов с 600 миллионами. Всего девять крупнейших блогеров-коучей из списка заработали 4,2 миллиарда рублей, их доходы за год выросли на 24 процента.

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7 марта стало известно, что против Лерчек возбуждено уголовное дело. Блогершу подозревают в уклонении от уплаты налогов на 300 миллионов рублей, а ее мужа Артема Чекалина — в пособничестве в уклонении. 16 марта супругам предъявили обвинение в легализации (отмывании) денежных средств и возбудили второе уголовное дело.

Позднее суд избрал им меру пресечения в виде запрета определенных действий. Супруги не должны общаться со свидетелями и соучастниками, за исключением близких родственников, им запрещено пользоваться почтой, телефоном, средствами связи и интернетом.

Также из-за уклонения от налогов на сумму 120 миллионов рублей 21 марта было возбуждено уголовное дело против блогерши Александры Митрошиной. Известно, что девушка с начала 2022 года находится за пределами России.

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Оксана Петина
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