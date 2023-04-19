Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
08:00, 19 апреля 2023Ценности

Популярная рэперша снялась в прозрачном топе после уменьшения груди

Американская рэперша Doja Cat снялась в прозрачном топе после уменьшения груди

Фото: @dojacat

Популярная американская рэперша Doja Cat (Доджа Кэт, настоящее имя — Амала Дламини) снялась в откроенном образе после пластических операций. Соответствующие кадры опубликованы в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На размещенных снимках исполнительница предстала без бюстгальтера в прозрачном кроп-топе, сквозь который просвечивал обнаженный бюст. Кроме того, она надела широкие джинсы с потертостями, черно-белую вязаную шапку с длинными завязками и ставшие мемом в соцсетях массивные красные сапоги американского бренда MSCHF, которые получили название Astro Boy. При этом звезда не стала делать макияж.

Известно, что ранее рэперша скорректировала свою внешность, обратившись к пластическим хирургам. Так, 27-летняя девушка уменьшила размер груди.

В марте Doja Cat раскрыла подробности своих пластических операций. Певица рассказала, что на данный момент у нее второй размер бюста. Кроме того, девушка призналась, что изменила фигуру путем удаления жировых отложений в проблемных областях.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гостева
Обсудить
Последние новости
В приграничном российском регионе беспилотник попытался атаковать электростанцию
В ООН приготовились к душераздирающему решению по Афганистану
Стюардессы вынудили беременную пассажирку ползать на коленях по самолету
Мужчина «воскресил» покойную бабушку и вызвал споры в сети
США увеличат финансирование программ слежения за российскими спутниками
Детского омбудсмена в российском регионе уволили после секс-скандала
Казахстан начал увеличивать флот для поставок нефти в обход России
Российский пенсионер перевел подставному сотруднику банка 10 миллионов рублей
Названа опасность электронной подписи в сделках с жильем
Россиянин испек кексы с наркотиком для находящегося в колонии приятеля
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.