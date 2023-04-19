Популярная рэперша снялась в прозрачном топе после уменьшения груди

Американская рэперша Doja Cat снялась в прозрачном топе после уменьшения груди

Популярная американская рэперша Doja Cat (Доджа Кэт, настоящее имя — Амала Дламини) снялась в откроенном образе после пластических операций. Соответствующие кадры опубликованы в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На размещенных снимках исполнительница предстала без бюстгальтера в прозрачном кроп-топе, сквозь который просвечивал обнаженный бюст. Кроме того, она надела широкие джинсы с потертостями, черно-белую вязаную шапку с длинными завязками и ставшие мемом в соцсетях массивные красные сапоги американского бренда MSCHF, которые получили название Astro Boy. При этом звезда не стала делать макияж.

Известно, что ранее рэперша скорректировала свою внешность, обратившись к пластическим хирургам. Так, 27-летняя девушка уменьшила размер груди.

В марте Doja Cat раскрыла подробности своих пластических операций. Певица рассказала, что на данный момент у нее второй размер бюста. Кроме того, девушка призналась, что изменила фигуру путем удаления жировых отложений в проблемных областях.