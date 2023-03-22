Популярная рэперша рассказала об уменьшении груди

Американская рэперша Doja Cat рассказала, что уменьшила грудь и сделала липосакцию

Популярная американская рэперша Doja Cat (Доджа Кэт, настоящее имя — Амала Дламини) раскрыла подробности своих пластических операций. Соответствующие посты она опубликовала в Twitter-аккаунте.

27-летняя исполнительница рассказала, что сделала операцию по уменьшению груди. На данный момент у знаменитости второй размер бюста. Кроме того, девушка призналась, что скорректировала фигуру путем удаления жировых отложений в проблемных областях.

«Чувствую себя нормально. У меня была липосакция, поэтому мои бедра сильно болят, если я слишком много двигаюсь. Но я восстанавливаюсь очень быстро», — заявила звезда.

В январе Doja Cat посетила показ Schiaparelli, прошедший в рамках Недели моды в Париже, в наряде марки красного цвета, который состоял из платья длины миди, кожаной накидки и сапогах в виде ноги на высоком каблуке. При этом тело знаменитости, в том числе голова и лицо, были покрыты красной краской и 30 тысячами кристаллов бренда Swarovski.